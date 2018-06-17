Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что обратился в полицию из-за конфликта с бывшим тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым. «Я обязан это сделать не для себя, а для профессии. Иначе, если я не дам ход этому делу, люди подобные Кирьякову начнут понимать, что за мнение можно бить в лицо. А за мнение нельзя бить в лицо, если мы живем в XXI веке. В течение десяти дней должно поступить решение либо об открытии, либо о не открытии уголовного дела. Я не очень хорошо знаю, о какой статье речь. Думаю, до суда дело дойдет», – сказал Рабинер. Кирьяков ударил Рабинера за сло...