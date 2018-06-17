«Тур де Франс». 11-й этап. Томас победил и возглавил общий зачет, Фрум – 3-й, Закарин – 15-й
Британский гонщик Sky Герейнт Томас одержал победу на 11-м этапе многодневки «Тур де Франс». Россиянин Ильнур Закарин финишировал 15-м. Пелотон преодолел горный этап с набором высоты 4000 м. «Тур де Франс» 11-й этап Альбервиль – Ла Розьер 108,5 км Профиль/Карта 1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 3.29,36 2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,20 3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время 4. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,22 5. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) 6. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,27 7. Хесус Эррада (Испания, Cofidis) – 0,57 8. Ромен Б...
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