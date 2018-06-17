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«Тур де Франс». 11-й этап. Томас победил и возглавил общий зачет, Фрум – 3-й, Закарин – 15-й

Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова

Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий

Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню

Путин поблагодарил организаторов ЧМ и персонально Мутко

«Сан-Антонио» и «Торонто» договорились об обмене с участием Ленарда и Дерозана

Обращение Далича к хорватским политикам – фейк. Его написал журналист

Путин о ЧМ-2018: «Перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

Владелец сети товаров для дома Голиков стал исполнительным директором СБР

«Рома» согласилась продать Алиссона «Ливерпулю» за 66,8 млн фунтов. Это рекордный трансфер голкипера

РФПЛ будет получать 1,7 млрд рублей в год по контракту с «Матч ТВ»

УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита» на санкции, наложенные после игр Лиги Европы

«Челси» и «Монако» торгуются с ЦСКА за Головина в диапазоне 30-35 млн евро

ВЦИОМ: Россияне назвали Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018. За Модрича проголосовали 5%, за Криштиану – 1%

«Барселона» отчиталась о рекордном доходе в 914 млн евро за сезон-2017/18

Кавай Ленард не хочет играть за «Торонто»

Антонио Кассано: «Криштиану как Надаль – фантастический атлет. Месси больше похож на Федерера – чистое искусство»

Сергей Прядкин: «РФПЛ вступает в сезон обновленной – с новым имиджем и новым контрактом с «Матч ТВ», нашим надежным партнером и единомышленником»

Экстремал перепрыгнул на велосипеде пелотон во время 10-этапа «Тур де Франс»

Пикфорд, Триппьер, Коутиньо и Мина вошли в сборную ЧМ-2018 по версии ESPN

«Рэпторс» сделали «Сперс» самое достойное предложение по Каваю Ленарду

Паредес заинтересован в переходе в «Милан»

Tuttosport: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Новый владелец «Милана» может уволить Гаттузо и назначить Конте

«Матч ТВ» объявил о четырехлетнем контракте с РФПЛ

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